На Кубани ферму по выращиванию уток продают за 19 млн рублей

Имущество компании «Розагротех», занимающейся выращиванием утки в станице Октябрьская Краснодарского края, выставили на торги за 19 млн руб. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На публичные торги выставлены три лота, в состав которых входят земельные участки общей площадью 182,8 тыс. кв. м, комбикормовый завод и склад для хранения сельскохозяйственной продукции, а также цех по переработке мяса птицы, склады и корпуса с пристройками. Аукцион назначен на 21 ноября 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Розагротех» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Основной вид деятельности — производство и консервирование мяса птицы. Бенефициаром общества является Михаил Плаксин. Выручка предприятия за 2020 год составила 76,9 млн руб., убыток — 19,6 млн руб. (более поздние показатели не приводятся).

ООО «Розагротех» приобрело имущественный комплекс (свиноферму) компании-банкрота «Марка» в станицах Октябрьской и Новосергиевской Крыловского района в 2020 году. Предприятие предложило лучшую цену за сельскохозяйственный комплекс (земельные участки, строения, оборудование) — 12 млн руб. «Розагротех» выбрало птицеводческое направление, здесь занимались выращиванием, забоем утки породы черри-велли английской селекции, а также реализацией мяса птицы.

В феврале 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Розагротех» несостоятельным. Инициатором банкротства выступило ПАО «Сбербанк России» из-за долга в размере 16,4 млн руб. Задолженность возникла из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам кредитования за 2020 год.

Тат Гаспарян

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