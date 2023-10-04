В 2023 году на Кубани работали более 240 придорожных ярмарок

Вопрос организации работы придорожных ярмарок обсуждался властями Краснодарского края на координационном совещании. Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в 2023 году вдоль трасс на территории региона работали более 240 оборудованных торговых точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вместе с тем в регионе все еще встречаются факты несанкционированной торговли прямо из багажников автомобилей, которая опасна как для покупателей, так и для участников дорожного движения. Много вопросов, по словам господина Кондратьева, возникало вокруг ситуации вдоль трассы М4 «Дон» в Туапсинском районе.

«Считаю важным выстроить системное взаимодействие всех участников процесса в рамках межведомственного сотрудничества»,— сообщил губернатор. Глава края поручил разработать схему размещения торговых точек вдоль всех федеральных трасс, расположенных в регионе.

Вячеслав Рыжков

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