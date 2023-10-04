Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса в Кургане

Банк «Дом.РФ» открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд руб. девелоперскому холдингу «Партнер» для строительства жилого комплекса «Маяк» в Кургане. Соглашение о предоставлении средств было подписано на полях форума «100+ TechnoBuild 2023» в Екатеринбурге. Для банка «Дом.РФ» эта сделка стала первой на рынке региона, отмечают в кредитном учреждении.

Первая очередь строительства ЖК «Маяк» общей площадью 56 тыс. кв. м будет возведена на северо-западе Кургана возле улицы Комиссаров. Всего в домах запланировано 588 квартир общей площадью 34 тыс. кв. м. Почти 4 тыс. кв. м будет отдано под коммерческие помещения. Ввести жилой комплекс в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года.

«Мы стремимся обеспечить высокое качество строительства, одновременно с применением современных экологичных технологий. Надеемся, что жилой комплекс "Маяк" не только привнесет определенную новизну в архитектуру города, но и жители оценят его по достоинству»,— отметил гендиректор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын.

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