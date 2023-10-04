Цифровой рубль спустился в метро

В московском метро запустили оплату цифровым рублем. С помощью него пока можно купить только карты «Тройка», сообщили в столичном дептрансе. Предполагается, что после массового внедрения пассажиры смогут напрямую оплачивать проезд в городском транспорте цифровым рублем наряду с наличными и безналичными деньгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как именно проходят трансакции, дептранс не уточнил. Но до этого Центробанк рассказывал о работе системы в целом: гражданин открывает специальный счет в ЦБ, а банковские приложения становятся интерфейсом доступа к нему. Расчеты в электронной валюте в пилотном режиме стартовали в августе. В эксперименте сейчас участвуют 600 физлиц, 13 банков и 30 компаний.

Но выгоды использования цифрового рубля для основных участников процесса по-прежнему неочевидны, говорит независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Мы находимся в зоне высоких процентных ставок по рублям. И, может быть, для того, чтобы в условиях высоких процентных ставок против инфляции у банков была возможность выдавать кредиты, цифровой рубль нужен для формирования пассивов, которые будут для организаций дешевле.

Если предположить, что у банков к электронным кошелькам с цифровым рублем будет такой же доступ, как к остаткам до востребования, например, на картах физлиц, их пассивная база пополняется новыми ресурсами, которые имеют низкую стоимость для кредитных организаций. ЦБ, возможно, придется дать этот доступ, чтобы повысить их заинтересованность.

Но в целом, если убрать выгоды, связанные с нулевой стоимостью фондирования, цифровой рубль пока не выглядит как действительно необходимый инструмент для внедрения. Например, от использования системы быстрых платежей мы все-таки можем увидеть выгодоприобретателей. Это, конечно же, плательщик. В случае с цифровым рублем главный вопрос в том, как это будет влиять на банковский сектор и на финансовую систему».

Трансакции в цифровом рубле для граждан будут бесплатными, а с бизнеса планируется брать 0,3% от суммы платежа. Это существенно ниже расходов на эквайринг. И компания «Яков и партнеры» ожидает, что банки будут терять на таких операциях до 50 млрд руб. в год. При этом опросы аналитических агентств показывают, что многие граждане и компании не видят смысла в новой форме валюты.

Так кому же нужен цифровой рубль? Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея считает, что у технологии есть перспективы: «Рынок в целом является большим бенефициаром цифрового рубля по трем причинам. Во-первых, есть ниши, где платежные средства не слишком продвинуты, прозрачны и удобны для пользователей.

Особенно это касается, например, государственных платежей, целевого финансирования, которые иногда могут занимать не один рабочий день для зачисления в ряд систем. Они могут быть не до конца прозрачными, что ведет к дополнительным издержкам для системы, проблемам. Во-вторых, есть люди, которые по какой-то причине не могут или не хотят получать банковские услуги в их текущем виде.

Соответственно, цифровой рубль может стать альтернативой, где не нужно доверять коммерческим кредитным организациям, а нужно будет доверять скорее Центробанку, системе, которую он предложит.

В-третьих, внедрение этой формы денег повышает уровень конкурентоспособности и конкуренции между платежными средствами. И это стимулирует инновации и внутри отдельных платежных средств, и внутри финансовой системы в целом».

В Госдуме говорили, что к 2025 году цифровой рубль планируют использовать в международных расчетах. Правда, какие именно страны подключатся к системе, неизвестно.

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Илья Сизов