Сбербанк объявил о продаже бриллиантов для инвестиций

Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о начале продаж бриллиантов для инвестиций и изготовления украшений. Драгоценные камни уже приобрели несколько покупателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснили в Сбербанке, если после покупки бриллиант не остался на «ответственное хранение у производителя», при обратной продаже необходимо провести его повторную экспертизу.

В 2022 году в Налоговый кодекс были приняты поправки, устанавливающие нулевую ставку НДС для физлиц при покупке бриллиантов у банков. 28 сентября текущего года Минфин сообщил, что выступил за бессрочную пролонгацию инициативы.

Лусине Баласян