Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк объявил о продаже бриллиантов для инвестиций

Сбербанк (MOEX: SBER) сообщил о начале продаж бриллиантов для инвестиций и изготовления украшений. Драгоценные камни уже приобрели несколько покупателей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как пояснили в Сбербанке, если после покупки бриллиант не остался на «ответственное хранение у производителя», при обратной продаже необходимо провести его повторную экспертизу.

В 2022 году в Налоговый кодекс были приняты поправки, устанавливающие нулевую ставку НДС для физлиц при покупке бриллиантов у банков. 28 сентября текущего года Минфин сообщил, что выступил за бессрочную пролонгацию инициативы.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...