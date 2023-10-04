Дополнительные автобусы будут курсировать от Ижевска до кладбищ 7 октября

В столице Удмуртии в Покровскую родительскую субботу, 7 октября, начнут ходить дополнительные автобусы до Хохряковского и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, до Хохряковского кладбища будет курсировать автобус № 320к с 8:00 до 14:00, интервалы составят порядка 20 мин. Последний рейс от остановки «Ул. 9 Января» отправится в 13:40, от Хохряков — в 14:06. Маршрут №320 будет ездить с 6:30 до 20:00 с интервалами 20-30 мин.

До Южного кладбища можно будет добраться на автобусе №41к, который будут курсировать с 7:30 до 14:00. Последний автобус от Южного кладбища отправляется в 14:31. Автобусы по маршруту № 317к начнут движение в 7:30, а последний рейс с Южной автостанции отправится в 14:10. От Южного кладбища последний автобус отъедет в 14:30. Интервалы движения составят порядка 10 минут.