Канатную дорогу за 33 млн рублей построят в горнолыжном комплексе в Татарстане

На территории горнолыжного комплекса «Мамадыш» планируют построить буксировочную канатную дорогу за 33 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Заказчиком выступает местный исполком. Победитель тендер должен организовать погрузочные работы и доставить оборудование, а также собрать и смонтировать подъемник, построить помещение дежурно, провести пуско-наладочные работы и экспертизу промбезопасности.

Работы должны быть выполнены на протяжении двух месяцев после подписания договора.

"Ъ-Казань"