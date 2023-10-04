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Канатную дорогу за 33 млн рублей построят в горнолыжном комплексе в Татарстане

На территории горнолыжного комплекса «Мамадыш» планируют построить буксировочную канатную дорогу за 33 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Заказчиком выступает местный исполком. Победитель тендер должен организовать погрузочные работы и доставить оборудование, а также собрать и смонтировать подъемник, построить помещение дежурно, провести пуско-наладочные работы и экспертизу промбезопасности.

Работы должны быть выполнены на протяжении двух месяцев после подписания договора.

"Ъ-Казань"

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