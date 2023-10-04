Узбекистан рассчитывает увеличить товарооборот с Татарстаном на 60–70%
Узбекистан намерен увеличить товарооборот с Татарстаном на 60–70%. Об этом на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба раиса республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Минниханов заявил, что в 2022 году товарооборот Татарстана и Узбекистана составил $290 млн, что на 50% больше, чем годом ранее.
«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств»,— отметил господин Минниханов.