В Первоуральске легковушка столкнулась с грузовиком, пострадали два человека

В Первоуральске (Свердловская область) произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, оба водителя были госпитализированы с травмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Авария произошла около 11:30 в среду, 4 октября, на улице Талица, 1. По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель Renault Fluence выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газ», за рулем которого находился 38-летний водитель.

Установили, что у водителя Renault стаж вождения 41 год. Как сказано в сообщении, обстоятельства происшествия он не помнит. Сейчас сотрудники Госавтоинспеции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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