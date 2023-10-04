После вмешательства прокуратуры в дом инвалида в Краснодаре вернули свет

В Краснодаре восстановили энергоснабжение частного дома, где проживает женщина-инвалид. Свет в здание вернули после вмешательства прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что в надзорный орган обратился сын женщины-инвалида, проживающий с ней в частном доме на улице Горького. В ведомстве сообщили, что заявитель является пенсионером и юридически неграмотен, а потому изначально не представил весь пакет необходимых документов в сбытовую организацию и не мог заключить договор энергоснабжения на приобретенную часть дома, в связи с чем пожилые люди вынуждены были жить без света.

В процессе прокурорской проверки заявитель предоставил все необходимые документы. Все формальности были соблюдены, и в дом пенсионеров вернули электроэнергию.

Вячеслав Рыжков

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