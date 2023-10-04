МЧС Кубани предупредило о ливнях и сильном ветре 6 октября

В Краснодарском крае в пятницу, 6 октября, прогнозируются ливни с грозой, град, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Предупреждение будет действовать до конца дня 7 октября.

В ведомстве рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, взять под контроль детей и не оставлять их без присмотра. Жителям подтапливаемых районов Кубани держать наготове документы, ценности, лекарства и пр.

Наталья Решетняк

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