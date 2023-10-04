В Риге освободили из-под стражи студентку СПбГУ и активистку Татьяну Андриец

Рижский городской суд освободил из-под стражи студентку СПбГУ и гражданку Латвии Татьяну Андриец, которую обвиняют в создании преступной организации, которая действовала против интересов латвийского государства, сообщили в Baltnews.

Заседание по изменению меры пресечения прошло 4 октября. Новую меру изберут позже.

Татьяна Андриец — активистка Русского союза Латвии, она выступала в защиту образования на русском языке и советских памятников. В начале февраля 2022 года ее задержала латвийская полиция. Служба госбезопасности Латвии считает активистку причастной к созданию Telegram-канала «Антифашисты Прибалтики». Сотрудники госбезопасности считают канал организацией, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, человечества или мира, военных преступлений, геноцида (ч.2 ст. 89.1 УК Латвии).

В российском посольстве в Латвии ранее заявляли, что госпожу Андриец называют «угрозой латвийской безопасности», не представив убедительных доказательств ее вины. Такой же позиции придерживаются в МИД РФ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте