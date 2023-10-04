Пассажиропоток аэропорта Ижевска вырос на 29% с начала года

В сентябре аэропорт столицы Удмуртии обслужил 79,7 тыс. пассажиров, что на 21% больше показателя за прошлый год. Всего с начала года пассажиропоток здесь достиг 642,9 тыс. человек, рост — 29%. Об этом в Telegram рассказал гендиректор аэропорта Ижевска Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Авиакомпания «Ижавиа» в сентябре перевезла 62,8 тыс. пассажиров, с начала года — 508,4 тыс. Рост на 40,4% и 47,2% соответственно.

Как отметил господин Синельников, динамика прироста за девять месяцев 2023 года превышает средний показатель по отрасли (рост — 13%). «По этому показателю "Ижавиа" со своими +47,2% на первом месте в России, аэропорт Ижевска входит в пятерку самых динамичных»,— рассказал гендиректор аэропорта.