Верховный суд Башкирии оставил под арестом главу Транспортной дирекции Башкирии

Руководитель Транспортной дирекции Мансаф Низакаев не смог обжаловать свой арест в Верховном суде Башкирии. Постановление Советского районного суда оставлено без изменений. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии и адвокат господина Низакаева Руслан Мухаметдинов.

Мансаф Низакаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следователь, просивший поместить его под арест, указывал, что совершено особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Также под арестом останется начальник уфимского железнодорожного вокзала Олег Мигунов, который обвиняется в получении взяток в крупном размере (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ). По версии следствия, с 2021 по 2023 год он получал незаконные денежные вознаграждения от предпринимателей, арендующих торговые площади на вокзале.

Оба обвиняемые просили суд об избрании более мягкой меры пресечения.

Наталья Балыкова

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