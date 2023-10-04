Продажи Lada с начала года выросли на 96%

Продажи автомобилей Lada в январе-сентябре текущего года выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период было продано 242 552 новых автомобиля. С момента начала продаж реализовано 24 381 машин Lada Vesta нового поколения. В сентябре было продано 19 913 автомобилей Lada Granta, что стало новым рекордом с момента старта производства модели.

В компании отметили, что с сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы. В сентябре выпуск автомобилей увеличился на 17% до 49,6 тыс. машин.

Андрей Сазонов