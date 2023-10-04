Донские власти планируют строительство дублера улицы Левобережной в Ростове

Власти Ростовской области заявили о планах развития дорожной сети в левобережной части Ростова-на-Дону. Рассматриваются варианты строительство дублера ул. Левобережной, магистральных дорог от ул. Пойменной и ул. Бориса Слюсаря, а также внутриквартальных проездов в местах жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно информации властей, в рамках комплексного развития территорий в левобережной части донской столицы здесь появятся многоквартирные жилые дома, рассчитанные на 33 тыс. человек. Для обеспечения населения необходимой инфраструктурой планируется развитие дорожной сети.

Предполагается, что увеличение полосности ул. Левобережной до четырех позволит разделить транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях, и сформировать устойчивые транспортные связи.

Отмечается, что министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев поручил проработать вариант создания автодороги эстакадного типа в качестве дублера ул. Левобережной для минимизации расходов на прокладку и переустройство коммуникаций и выкуп участков.

«Вопрос с финансированием данного проекта будет решен по факту подготовки проектных решений и определения сметной стоимости планируемых работ»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова