«Россети Тюмень» обеспечили резервное питание цифровых радиотелепередающих станций в Югре

«Россети Тюмень» организовали резервное электроснабжение оборудования Урало-Сибирского радиотелевизионного передающего центра в ХМАО-Югре. Благодаря выполненным работам около 1,7 тысячи жителей югорского поселка Казым получат бесперебойный сигнал цифровых радиотелепередатчиков и возможность без ограничений смотреть основные телевизионные каналы России.



В рамках технологического присоединения энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА и построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 350 метров. В результате социально значимый объект подключили по второй категории надежности с резервным электроснабжением. Теперь в случае нештатной ситуации на основном источнике питания произойдет автоматическое переключение на резерв без потери передаваемого теле- и радиосигнала у жителей.

«Россети Тюмень» регулярно подключают к сети новые инфраструктурные объекты, улучшая качество жизни населения и способствуя экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. С начала года компания обеспечила надежное электроснабжение 46 объектов телерадиовещания и сотовой связи.

АО «Россети Тюмень»