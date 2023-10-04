В выставочном зале АЭС открылась выставка из серии «Хобби атомщиков»

29 сентября на базе информационного центра Нововоронежской АЭС при поддержке профсоюза открылась выставка сотрудника отдела дефектоскопии металлов и технического контроля атомной станции Евгения Федорова. Она продолжила серию экспозиций проекта профсоюзной организации АЭС «Хобби атомщиков». Ее открытие приурочено ко Дню атомной промышленности, Дню города и 60-летию профсоюзной организации предприятия.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

На выставке представлены палеонтологические находки атомщика, которые он собирает не одно десятилетие. Среди экспонатов белемниты, копролиты, окаменелости моллюсков, раковин, грибовидных губок, зубы акулы, бизона, лошади и древней фауны. Самый ценный из них – фрагмакон аммонита весом более 40 кг. Также на выставке можно увидеть 30 живописных работ Евгения Федорова, выполненных в разной технике. Часть из них – это тематические фантастические пейзажи, призванные отобразить, как выглядели флора и фауна прошлого, а также реальные виды Придонья, где Федоров вел поиски.

«Мое творчество и находки можно объединить в один большой проект под девизом «В окрестностях Нововоронежской АЭС», поскольку поиски я веду именно здесь. Палеонтологией я увлекся лет 20 назад. На выставке представлена лишь незначительная часть от того, что я нашел, - поделился Евгений Федоров. - Здесь – в окрестностях АЭС – также уникальный животный мир, который я еще и фотографирую. У нас водятся даже белые цапли, лебеди, не говоря уже о бобрах, сусликах, куницах».

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Председатель первичной профсоюзной организации АЭС Юрий Бабенко на открытии экспозиции отметил, что это далеко не первая выставка Федорова: «Евгений Петрович представлял свои живописные и фотоработы и коллекции не только в нашем городе, но и в музеях и выставочных залах Воронежа. Его хорошо знают в регионе. Недаром на сегодняшнюю выставку приехали представители ведущих областных СМИ. Для поддержки таких увлеченных людей нашего коллектива профсоюз и оборудовал выставочный зал в информцентре АЭС».

А председатель Совета ветеранов атомщиков Валентина Кудрявцева сказала, что выставка будет интересна и полезна школьникам при изучении истории родного края.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Живопись и палеонтология – не единственные увлечения Евгения Федорова. Он автор установленных в нововоронежском «Новопарк» деревянных скульптур, олицетворяющих древних славян в образах музыканта, землепашца и воина. Его же руке принадлежит высеченный в меловой скале в окрестностях села Архангельского лик Богородицы.

Добавим, что дефектоскопист Федоров профессионал высокого класса. На его счету десятки внедренных рационализаторских предложений, он в свое время награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.