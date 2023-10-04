В Нижегородской области задержаны автобусы двух нелегальных перевозчиков

Сотрудники Ространснадзора, ГИБДД и нижегородского минтранса в ходе рейда задержали автобусы двух нелегальных перевозчиков, работающих на маршруте Нижний Новгород — Саров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

По данным минтранса, автобусы отправлены на спецстоянку. В отношении их владельцев возбуждено административное дело за использование автобуса при отсутствии маршрутной карты. Им грозит штраф до 300 тыс. руб. Получить автобусы обратно перевозчики смогут только после оплаты штрафа.

В министерстве уточнили, что на легальных маршрутах номер маршрута обязательно указывается спереди, сбоку и сзади автобуса. Большинство нелегальных перевозчиков маскируются под заказные перевозки или такси. Кроме того, у них нет страховки пассажиров: в случае ДТП пострадавшие не смогут претендовать на возмещения ущерба.

Андрей Репин