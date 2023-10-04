Управляющая ОЭЗ компания увеличит штат сотрудников

В проекте регионального бюджета на 2024-2026 годы запланированы расходы на создание «Особой экономической зоны» в размере 778,5 млн руб. Как указано в пояснительной записке, из общей суммы финансирование проекта в 2024 году составит 556 млн руб., в 2025-ом – 159,2 млн руб. и в 2026-ом – 63,2 млн руб.

Запланированные средства направят на субсидию для АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» (189,2 млн руб.): в 2024 году – 62,6 млн руб., в 2025-2026 годах – ежегодно по 63,2 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», средства субсидии будут направлены на новых сотрудников ОЭЗ: управляющей компании согласовали увеличение штата сотрудников с 18 до 26 человек. Это связано со строительством Особой экономической зоны и увеличением объема работы для персонала организации.

Также 589,3 млн руб. пойдут в качестве взноса в уставный капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» - для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры «Особой экономической зоны», в том числе на 2024 год запланировано 493,3 млн руб., на 2025 год – 96 млн руб. В региональном правительстве ожидают, что к концу 2026 года количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ, составит 375 единиц. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, внесенных резидентами ОЭЗ, будет равняться 9,4 млрд руб.

Решение создать в Прикамье ОЭЗ было принято федеральным правительством в 2022 году. Основной площадкой ОЭЗ является территория Осенцовского промышленного узла, статус Особой экономической зоны присвоен ей на 49 лет. Компании-резиденты будут реализовывать в Пермской ОЭЗ проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях. Помимо налоговых преференций, они получат в аренду на льготных условиях земельные участки с необходимой инфраструктурой для организации производств и помощь с оформлением градостроительных документов.

Напомним, что на 2023-2025 годы краевые власти выделяли на создание ОЭЗ 1,4 млрд руб. Большая часть этих средств (1,3 млрд руб.) в 2022-2025 годах отводилась на внесение в уставный капитал АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь».