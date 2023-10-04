«"Боруссия" все-таки буксует»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов не обошлось без неожиданных результатов. «Галатасарай» в Англии выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Кроме того, французский клуб «Ланс» дома победил «Арсенал» 2:1. Сегодня вечером будут сыграны еще восемь матчей Лиги чемпионов. Какие из них точно окажутся в центре внимания болельщиков? И чем запомнились встречи 3 октября? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

— Мне кажется, самое невероятное — это победа «Ланса». Клубы просто несопоставимы по классу: стоимость футболистов «Ланса» не дотягивает до €200 млн, а «Арсенал» планку в €1 млрд давно преодолел. Что касается поражения «Юнайтед», то это сенсация только для тех, кто за футболом не следит и не знает, что происходит в английской команде — там разброд и шатание, поражения в АПЛ, после которых игроки были освистаны. И все же «Лига Ставок» давала на победу «Галатасарая» коэффициент 6,4. И те, кто заключил такое пари, сорвали куш.

— Вчера было фиаско английских клубов, и сегодня за честь Англии предстоит постоять «Ньюкаслу» и «Манчестер Сити». И, конечно, удивительно: вчера было восемь матчей, половина из них закончились волевой победой одной из команд — это когда команда пропускает сначала, а потом все-таки берет свое.

Что касается прогнозов на другие матчи, я же предположил ничью в матче «Наполи»—«Реал» и как-то лихо на нее поставил. И все могло бы быть, если бы не этот автогол вратаря Алекса Мерета, а я все-таки считаю его автоголом. Потом тоже немножко ошибочно, наверное, мы ставили на «Унион». Я не смотрел первый тайм «Унион»—«Брага», потому что в этот момент смотрел «Наполи»—«Реал». Но когда увидел 2:0 в пользу «Униона», был уверен, что «Браге» конец. И надо же — одна из волевых побед там случилась. И «Брага» еще при счете 2:2 оказалась в меньшинстве и все равно забила. Поэтому много сюрпризов очень. И, конечно, удивительно, что из всех французских команд «Ланс» победил «Арсенал».

— Вчера был один был матч, на который ввиду результата никто внимания не обратил. Речь идет о встрече «Копенгаген»—«Бавария». «Бавария» пропустила первый гол, и коэффициент на ее победу в этот момент был выше 3. И я практически не сомневаюсь, что нашлись люди, которые эту ставку сделали.

— Вы знаете, когда вот так «Бавария» первый пропускает, а потом выигрывает, я как-то даже не склонен называть это волевой победой. Я скорее говорю, что команда играет в «кошки-мышки» с соперником. Пропустили — все равно забьем. Это все-таки «Бавария», другой уровень, другой статус.

— Сегодня завершится второй тур, пройдут еще восемь матчей. Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» покажет игру «Порту»—«Барселона». Я удивлен. Можно эту встречу назвать центральной?

— Я удивлен вместе с вами, потому что как минимум три матча для меня более интересны. Это и «Лейпциг»—«Манчестер Сити», и «Боруссия»—«Милан», и «Ньюкасл»—ПСЖ. Может быть, встреча «Порту»—«Барселона» привлекала больше внимание на стадии play-off, но не сейчас в группе.

— Победа «Барселоны» в «Лиге Ставок» идет за 1,87, гол Роберта Левандовского за 1,85 и «обе забьют» за 1,67. Это все железобетонно?

— Вы знаете, я люблю ставки на индивидуальные достижения. Но 1,85 для такого гола очень мало. Обычно коэффициент достигает порядка 3, когда мы конкретно на бомбардира ставим. Может, такая вера в Левандовского. Но я бы к этой ставке присоединился, честно говоря.

— В «Лиге Ставок» есть совершенно сумасшедшее спецпари: «Левандовский забьет больше, чем весь "Порту"» за 4,5. Можно брать?

— Интересно, да, это весело.

— Мне кажется, самые крутые противостояния сегодня — это «Ньюксал» против ПСЖ и «Боруссия» против «Милана». Но обязательно будем следить за игрой «Лейпциг»—«Манчестер Сити», потому что команда Пепа Гвардиолы претендует на второй кубок чемпионов подряд, и за встречами «Атлетико»—«Фейеноорд» и «Порту»—«Барселона». Давайте поговорим о явных фаворитах, хотя после побед «Галатасарая» и «Ланса» с этим нужно осторожнее. У нас сразу два матча, где «Барселона» и «Ман Сити» должны брать верх. Коэффициенты на победу в «Лиге Ставок» очень серьезные: 1,79 на «Сити» и 1,87 на «Барсу». Если взять экспресс из двух побед, коэффициент будет 3,3. Можно так рисковать?

— Наверное, можно. «Барселона» победила «Порту» в четырех последних матчах, в том числе две игры были для «Барселоны» выездными. Также у нее ни одного поражения в сезоне, семь побед и две ничьи. У «Порту» травмы, они только что проиграли «Бенфике» 0:1, то есть нет каких-то факторов, которые позволили бы сказать, что сейчас «Барселона» будет слабее, а «Порту» поднялся. Единственное, может быть, «Барселона» выйдет на выезде с «Порту» слегка расслабленной — она не в «группе смерти», с ней вместе «Антверпен» и донецкий «Шахтер», который вряд ли на что-то мог претендовать.

Что касается «Манчестер Сити», говорили, мол, они кому-то там уступили очки, даже «Црвене Звезде» в первом туре Лиги чемпионов проигрывали в первом тайме 0:1. И мы закричали: о, вот Белград дает! А они взяли и три мяча спокойно забили. То есть у них даже неудачи какие-то временные, незакономерные, смешные. При этом «Лейпциг» хорош и играет на своем поле.

— Теперь перейдем к матчам, где вообще ничего не ясно. Первый матч — «Ньюкасл» и ПСЖ. Практически равные коэффициенты: 2,6 и 2,65 соответственно, а на ничью — 3,7. При этом эксперты говорят, что «Ньюкасл» чуть ли не явный фаворит, «Париж» буксует и так далее. А коэффициенты абсолютно равные.

— Наверное, «Ньюкасл» имеет свои шансы, потому что все-таки в Английской лиге побеждать со счетом 8:0, даже «Шеффилд», это сильно. В субботу они обыграли «Бёрнли» 2:0, все на 0. И «Ньюкасл» на своем поле, может быть, имеет шансы, но тут я бы сделал ставку на другое — на гол Килиана Мбаппе, моя любимая ставка. Там история какая? ПСЖ играет с «Марселем», выигрывает дома 4:0, и Мбаппе на 30-й минуте получает травму, и все, его убирают. И все думают, что Мбаппе выбывает на несколько матчей. Они играют с «Клермоном» в субботу на выезде, с командой, занимающей предпоследнее место. И Мбаппе выходит, играет весь матч, то есть он в порядке, ему дают время, чтобы как-то разыграться. И я думаю, что игра с «Ньюкаслом» может стать матчем Мбаппе. Тем более что «Ньюкасл» на своем поле побежит забивать за всю поруганную вчера Англию, и вот тут-то наступит шанс для Мбаппе, мне кажется.

— И у нас еще один сумасшедший матч — «Боруссия» и «Милан». «Лига Ставок» дает коэффициент 2,44 на победу «Боруссии», 2,95 — на победу «Милана», 3,6 — на ничью. На ваш взгляд, у кого больше шансов победить? Мне кажется, что у «Милана», потому что «Боруссия» все-таки буксует. И мне «Милан» прям очень нравится, кроме того, Оливье Жиру знает толк в голах.

— Я тоже склоняюсь к тому, что «Милан» не проиграет, скажем так. Потому что «Боруссии» на своем поле нужно выигрывать, она до этого проиграла ПСЖ. У «Милана» все-таки худо-бедно одно очко есть, правда, они его взяли на своем поле в матче с «Ньюкаслом» (0:0). Но все-таки «Милан» хорошо идет в чемпионате, делит с «Интером» первое место. «Боруссия» тоже делит с «Баварией» третье и четвертое места. Это «группа смерти» как раз, потому что там ПСЖ, «Милан», «Ньюкасл», «Боруссия». Все ахнули на жеребьевке, когда увидели такую группу, скажем, по сравнению с барселонской. Вот тут будет очень сложно. Кстати, можно поставить на ничью здесь, их что-то давно не было.