«Он запечатлел жизнь Узбекистана в портретах и пейзажах»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работах художника, представленных в галерее Artstory.

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Тонкую графическую выставку показывает галерея Artstory. Как сейчас говорят, атмосферную. Потому как в работах Вениамина Кедрина действительно ощущаешь физически плотный, терпкий и насыщенный восточный воздух. На масштабной персональной выставке «Вениамин Кедрин. Восток—Судьба» представлено более 200 работ в самых разных графических техниках. Это буквально энциклопедия графики: экслибрис, эстамп, офорт, акварель, пастель, отдельный зал с военными агитплакатами.

Вениамин Кедрин в 1941 году инициировал и возглавил выпуск «Окна УзТАГ». Он также стоял у истоков республиканского Союза художников. Вот что говорит куратор проекта, искусствовед Анна Апресян: «Экспонирование графики не самая простая задача. С одной стороны, мы хотели показать все многообразие работ художника, а с другой — не перегрузить композицию, сохранить изящество, легкость и воздушность, присущие графике Кедрина».

Петербургский график с классическим образованием переехал в Узбекистан в 1930-х. Много путешествовал по республике, запечатлел жизнь Узбекистана в портретах и пейзажах. Изящно передал сказочный Восток в своей интерпретации историй узбекских и таджикских произведений, сказаний и сказок.

Помимо житейски точных портретов жителей Средней Азии, выставка отправляет нас в путешествие по старому Ташкенту, а еще в Самарканд и Бухару, Фергану и Термез. Мой приятель не мог оторваться от изображения Ак-Сарая в Шахрисабзе. Вспоминал, как однажды там кирпич свалился практически с ним рядом. Может, с тех пор он и начал коллекционировать кирпичи…

А племянник Вениамина Николаевича — тоже художник — Дмитрий Кедрин рассказывал на открытии, что помнит своего «сколько-то-юродного дядю с детства», как художник явился к ним в квартиру как раз в тот момент, когда Дима дочитывал «Старика Хоттабыча» Лазаря Лагина. Открывает дверь, а там стоит сухощавый старичок в парусиновом костюме с огромной белой бородой — настоящий Хоттабыч.