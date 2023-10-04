В Курганской области 100 молодых педагогов будут получать ежегодную доплату
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал документы о введении доплаты 100 лучшим молодым педагогам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
По словам главы региона, размеры дополнительной выплаты составит 180 тыс. руб. ежегодно.
Введение с 2024 года регулярных доплат молодым учителям и преподавателям Вадим Шумков анонсировал на встрече со студентами последних курсов Курганского государственного университета, Шадринского педуниверситета и педагогического колледжа. Каким образом в регионе будут выбирать 100 лучших, губернатор не раскрывает.