В Курганской области 100 молодых педагогов будут получать ежегодную доплату

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал документы о введении доплаты 100 лучшим молодым педагогам. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

По словам главы региона, размеры дополнительной выплаты составит 180 тыс. руб. ежегодно.

Введение с 2024 года регулярных доплат молодым учителям и преподавателям Вадим Шумков анонсировал на встрече со студентами последних курсов Курганского государственного университета, Шадринского педуниверситета и педагогического колледжа. Каким образом в регионе будут выбирать 100 лучших, губернатор не раскрывает.

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