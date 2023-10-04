Льготный проезд вернут на маршрут «Вавож-Ижевск» для получения медуслуг

В Удмуртии на маршруте, соединяющем село Вавож и Ижевск, возобновят льготный проезд для ряда категорий жителей. Как сообщает пресс-служба администрации Вавожского района, бесплатный проезд предусмотрен для лечения, диагностики или медицинской реабилитации на основании направления.

В частности, данной льготой смогут воспользоваться доноры, реабилитированные граждане, ветераны радиационной аварии и инвалиды всех групп, а также участники ВОВ, ветераны труда, ветераны боевых действий и их семьи. Для получения талона необходимо с направлением врача обратиться в МФЦ.