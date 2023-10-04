Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие вещи из автомобиля фигурируют в качестве пострадавших при страховом случае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Если кто помнит, в культовом фильме «Большой Лебовски» главный герой ведет по телефону диалог по поводу пропажи его автомобиля. На вопрос а было ли в машине еще что-нибудь ценное он ответил: «Э-э… Магнитофон… И могу я еще присовокупить к списку пропаж пару кассет Criedens»?

Понятны причины, по которым братья Коэн придумали этот комедийный диалог. Очевидно, он подчеркивает шкалу ценностей у героя их фильма, что добавляет определенные штрихи к портрету этого симпатичного лузера. Но совершенно непонятно, почему пресс-служба компании «АльфаСтрахование» решила поиронизировать по поводу того, что необычного в качестве ущерба ДТП заявляют россияне.

Например, вот такой пассаж есть в пресс-релизе: «Владелицы пострадавших автомобилей в качестве ущерба заявляли не только предметы роскоши, но и четвероногих друзей. Мопс и чихуахуа заняли достойное место в списке курьезных заявлений на взыскание ущерба». Мало того, что авария с машиной сама по себе — не слишком веселая штука, но, когда страдают твои домашние питомцы, едва ли это делает происшествие более веселым. Но, раз уж взялись за тему, рассмотрим ее до конца.

Наиболее распространены заявления о взыскании ущерба за мобильные телефоны. На втором месте — одежда, норковые шубы и другие зимние вещи, например, пуховики и лыжные костюмы. Далее следуют очки. Потом ноутбуки. Попадались заявления, в которых упоминались бокалы для шампанского, арбузы, босоножки, молочные продукты, помидоры, а также зубной мост.

Хотя при всем цинизме такого подхода трудно не согласиться с тем, что вещи, которые фигурируют в качестве пострадавших при страховом случае, иногда действительно оказываются «говорящими». У одного моего приятеля в 90-е порезали ножом брезент его автомобиля ЛуАЗ, нашли в салоне монтировку, этой монтировкой разбили стекло у стоявших рядом «Жигулей», и их угнали. Приятель тогда очень огорчился, что его машина оказалась настолько непривлекательной.