Путин выступит на пленарной сессии олимпиады по финбезопасности в Сириусе

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит в Сириусе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории Сириуса»,— цитирует господина Пескова «РИА Новости».

Он добавил, что в планы Владимира Путина входит посещение жилого комплекса президентского лицея «Сириус», а также встреча с учащимися и преподавателями накануне Дня учителя. Песков подчеркнул, что этому празднику президент уделяет большое внимание.

В середине сентября в Сочи президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Наталья Решетняк

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