В Крыму подготовили свыше 100 тысяч убежищ на случай опасности

В Крыму предусмотрено свыше 100 тыс. убежищ на случай опасности. Об этом сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Укрытия рассчитаны на 2,7 млн человек. Госопдин Садаклиев отметил, что список актуальных убежищ имеется в каждой администрации муниципалитетов республики.

«Если в доме крымчанина нет укрытия, значит, он может быть приписан в соседний дом. Радиус охвата – до километра»,— говорится в сообщении.

Ранее власти Севастополя приняли решение ввести штрафы для предпринимателей , отказывающих гражданам в предоставлении укрытий.

Анастасия Донскова

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