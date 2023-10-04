В Крыму подготовили свыше 100 тысяч убежищ на случай опасности
В Крыму предусмотрено свыше 100 тыс. убежищ на случай опасности. Об этом сообщил глава МЧС РК Сергей Садаклиев в эфире радио «Спутник в Крыму».
Укрытия рассчитаны на 2,7 млн человек. Госопдин Садаклиев отметил, что список актуальных убежищ имеется в каждой администрации муниципалитетов республики.
«Если в доме крымчанина нет укрытия, значит, он может быть приписан в соседний дом. Радиус охвата – до километра»,— говорится в сообщении.
Ранее власти Севастополя приняли решение ввести штрафы для предпринимателей , отказывающих гражданам в предоставлении укрытий.
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