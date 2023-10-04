СПБ Биржа увеличит количество ETF на торгах до 200

СПБ Биржа с 6 октября допустит к торгам ценными бумагами еще пять международных биржевых инвестиционных фондов (ETF). Сделки с такими инструментами доступны только квалифицированным инвесторам.

Из пресс-релиза биржи следует, что речь идет о iShares Gold Trust, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, iShares U.S. Real Estate ETF, Invesco BuyBack Achievers ETF, ARK Fintech Innovation ETF. Общее число ETF на торгах вырастет до 200.

Фонды позволяют инвестировать в такие секторы рынка, как золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции.

СПБ Биржа запустила торги ценными бумагами международных ETF в ноябре 2022 года. На тот момент инвесторы получили доступ к 115 фондам, затем их число постепенно увеличивалось. В августе текущего года СПБ Биржа добавила 11 международных ETF, включая маржинальные.

В июле биржа начала торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, доступными неквалифицированным инвесторам. По данным торгов СПБ Биржи, в сентябре стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF составил $199,73 млн, в том числе $10,35 млн гонконгскими ETF.

Лусине Баласян