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Кости шерстистого мамонта и первобытного бизона обнаружены в Новинках

Останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость пока еще не определенного животного обнаружили специалисты на берегу Оки около поселка Новинки. Об этом сообщили в Нижегородском музее-заповеднике (НМЗ).

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Кость шерстистого мамонта

Кость шерстистого мамонта

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Первый шейный позвонок первобытного бизона

Первый шейный позвонок первобытного бизона

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Фрагмент кости шерстистого мамонта

Фрагмент кости шерстистого мамонта

Фото: Нижегородский музей-заповедник

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Кость шерстистого мамонта

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Первый шейный позвонок первобытного бизона

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Фрагмент кости шерстистого мамонта

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Некоторые из этих предметов обнаружила восьмилетняя Марьям Мирсаитова во время рыбалки с отцом. Он сфотографировал находки и отправил снимки в НМЗ.

Специалисты установили, что отложения с костями вымерших животных сместились с верхней части склона из-за оползня, затем их вымыло рекой. Сейчас сотрудники отдела природы НМЗ описывают и исследуют находки.

Елена Ковалева

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