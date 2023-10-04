Кости шерстистого мамонта и первобытного бизона обнаружены в Новинках

Останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость пока еще не определенного животного обнаружили специалисты на берегу Оки около поселка Новинки. Об этом сообщили в Нижегородском музее-заповеднике (НМЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кость шерстистого мамонта Фото: Нижегородский музей-заповедник Первый шейный позвонок первобытного бизона Фото: Нижегородский музей-заповедник Фрагмент кости шерстистого мамонта Фото: Нижегородский музей-заповедник Следующая фотография 1 / 3 Кость шерстистого мамонта Фото: Нижегородский музей-заповедник Первый шейный позвонок первобытного бизона Фото: Нижегородский музей-заповедник Фрагмент кости шерстистого мамонта Фото: Нижегородский музей-заповедник

Некоторые из этих предметов обнаружила восьмилетняя Марьям Мирсаитова во время рыбалки с отцом. Он сфотографировал находки и отправил снимки в НМЗ.

Специалисты установили, что отложения с костями вымерших животных сместились с верхней части склона из-за оползня, затем их вымыло рекой. Сейчас сотрудники отдела природы НМЗ описывают и исследуют находки.

Елена Ковалева