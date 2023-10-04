В челябинском поселке Смолино создадут сквер за 30 млн рублей

В поселке Смолино Челябинска на месте пустыря организуют новое общественной пространство. На создание сквера выделили более 30 млн руб. Объявление об проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству разместила администрация Советского района на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 5 октября. Итоги планируется подвести 9 октября.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, сквер разместится на межквартальной территории недалеко от школы №145 и детского сада №446. Этот участок выбрали местные жители в процессе всероссийского онлайн-голосования за объекты для благоустройства в 2024 году. Здесь появятся зоны отдыха, площадка для занятий спортом с тренажерами, сеть тротуаров с разноформатной плиткой, перлога с качелями, памп-трек – волнообразная дорожка для катания на велосипедах, самокатах и роликах. Кроме того, на территории, где сейчас почти нет деревьев, выполнят масштабное озеленение с высадкой деревьев, кустарников и цветников. По всему периметру сквера разместят скамейки и урны.

Работа на объекте должна начаться 1 апреля 2024 года и закончится 1 августа.

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