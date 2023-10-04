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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области мошенники прикрываются именем зампреда правительства

Мошенники обманывают саратовцев, используя имя заместителя председателя регионального кабмина — министра промышленности и энергетики Михаила Торгашина, предупредила пресс-служба ведомства.

Чиновники уточнили, что саратовцы получают в Telegram сообщения следующего содержания: «якобы, по согласованию с Михаилом Торгашиным с ними свяжется «куратор». После этого жителям региона звонят лже-сотрудники «органов безопасности».

Чиновники просят граждан не вестись на уловки мошенников и сообщать о подобных случаях в полицию.

Дарья Васенина

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