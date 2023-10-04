Обеспеченность аграриев Калмыкии заготовленными кормами составляет 96,5%

К началу октября сельскохозяйственные предприятия Калмыкии заготовили 399,1 тыс. т кормов на зимний период. Обеспеченность хозяйств республики кормами составляет 96,5%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Калмыкии Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Калмыкии

Общая потребность в кормах для аграриев республики составляет 413,8 тыс. т. Отмечается, что темпы скоса трав в регионе превышают прошлогодние.

«Учитывая погодные условия, в регионе все сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства активно ведут работу по заготовке кормов»,— отметили в пресс-службе минсельхоза Калмыкии.

Лидерами по объемам заготовки на сегодняшний день являются сельхозкооперативы АО «50 лет Октября» (Октябрьский район), МУП им. Б.Б.Городовикова (Черноземельский район) и МУП им. С.М. Буденного (Черноземельский район).

Анастасия Назарова