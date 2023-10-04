Сухогруз «Сибирский» сочинской компании выставили на торги за 200 млн рублей

Сухогруз «Сибирский-2128», принадлежащий сочинской компании «Русский берег», выставили на торги за 200 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Судно построено в 1982 году в Финляндии, «обладает естественным физическим износом». Порт приписки — Санкт-Петербург. Торги назначены на 23 ноября 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский берег» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Учредитель — Александр Степанов. Выручка компании в 2016 году составила 14,3 млн руб., убыток — 6 млн руб. (более поздние показатели не приводятся).

Арбитражный суд Краснодарского края признал транспортную компанию «Русский берег» несостоятельной в 2018 году. Инициаторами банкротства стали Станислав Гусь и Валерия Старуна. Сумма задолженности общества перед заявителями составила 6,7 млн руб.

В 2021 году «Русский берег» намеревался передать судно основному кредитору ООО «Волга Каспий Шиппинг» в счет погашения долга, заключив мировое соглашение. Однако суд не утвердил сделку, указав, что передача имущества без торгов нарушит права других кредиторов.

Тат Гаспарян

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