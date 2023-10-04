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обновлено 14:33

Размер минимального взноса на капремонт в Удмуртии вырастет в 2024 году

В Удмуртии с 1 января 2024 года размер минимального взноса на капитальный ремонт домов вырастет на 50 коп. В частности, для домов без лифта он составит 9,4 руб. за квадратный метр помещения в месяц, для домов с лифтом — 10,2 руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как отметила директор Фонда капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская, в последний раз размер взноса изменился в январе 2023 года, однако данная мера лишь частично компенсировала рост цен за прошедшие три года, в течение которых он не повышался. «На сегодняшний день минстроем России принята методика, которая предписывает субъектам России при утверждении взноса на капремонт учитывать инфляцию»,— отметила госпожа Новомейская.

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