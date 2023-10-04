В Пензе экс-инспектора ФСИН будут судить за вымогательство у бизнесмена

В Пензенской области предстанет перед судом бывший старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН. Мужчине вменяют вымогательство (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба пензенского управления ФСБ.

Следствие выяснило, что обвиняемый, используя служебное положение, испытывая личную неприязнь к некоему бизнесмену, угрожал ему «физической расправой с привлечением лиц из криминальной среды». Также экс-силовик убедил потерпевшего в наличии у правоохранителей компрометирующих сведений. За молчание мужчина потребовал 3 млн руб.

Бывшего сотрудника ФСИН задержали во время передачи денег. Дело передали в суд.

Дарья Васенина

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Дарья Васенина