В Севастополе начали проверку после падения ребенка в открытый люк канализации

В Севастополе начали проверку сведений о падении пятилетнего ребенка в открытый канализационный люк в частном секторе в районе Сапун-горы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Севастополю.

Информация о происшествии распространилась в СМИ. Сообщается, что при падении в бетонный колодец глубиной пять метров ребенок получил компрессионный перелом позвоночника. Мать пострадавшего заявила, что в указанном районе находится еще несколько неприкрытых ям.

В ведомстве проведут работу по установлению ответственных за обслуживание территории лиц и сохранение надлежащего состояния коммунальных объектов.

Анастасия Донскова

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