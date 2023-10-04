Илдуса Нафикова представили в качестве прокурора Марий Эл

Заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин сегодня представил коллективу прокуратуры Марий Эл ее нового руководителя Илдуса Нафикова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры этой республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prav.tatarstan.ru Фото: prav.tatarstan.ru

Господин Шишкин «отметил значительный практический опыт работы нового республиканского прокурора», говорится в пресс-релизе. При этом он обозначил «ряд региональных проблем, требующих пристального внимания прокурора».

Напомним, Илдус Нафиков последние 40 лет работал в органах прокуратуры Татарстана. В том числе он был прокурором Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани. С 2013 года возглавлял прокуратуру Татарстана.

В минувшую пятницу президент РФ Владмир Путин подписал указ о назначении Илдуса Нафикова прокурором Марий Эл. Прокуратуру Татарстана возглавил бывший заместитель прокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов, который ранее в республике не работал.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"