Тепло в жилые дома Казани подадут лишь к следующей неделе

Отопительный период в Казани начнется уже завтра, 5 октября. Однако тепло в жилые дома подадут лишь к следующей неделе. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это связано с тем, что пусконаладочные работы займут несколько дней. В частности, работникам предстоит пройти по подвалам домов, переключить схемы отопления, устранить завоздушивание систем, отладить режимы и перепады подачи тепла.

При этом в мэрии напомнили, что отопление в соцучреждениях Казани уже начали подключать на прошлой неделе. Всего тепло подали более чем в 400 объектов из 853.

"Ъ-Казань"