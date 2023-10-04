Тепло в жилые дома Казани подадут лишь к следующей неделе
Отопительный период в Казани начнется уже завтра, 5 октября. Однако тепло в жилые дома подадут лишь к следующей неделе. Об этом говорится в сообщении мэрии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Это связано с тем, что пусконаладочные работы займут несколько дней. В частности, работникам предстоит пройти по подвалам домов, переключить схемы отопления, устранить завоздушивание систем, отладить режимы и перепады подачи тепла.
При этом в мэрии напомнили, что отопление в соцучреждениях Казани уже начали подключать на прошлой неделе. Всего тепло подали более чем в 400 объектов из 853.