В думе Нижнего Тагила зарегистрировали семь кандидатов на пост главы города

Конкурсная комиссия Нижнетагильской городской думы зарегистрировала всех семерых кандидатов, подавших документы на участие в конкурсе по отбору претендентов на пост главы Нижнего Тагила. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вновь претендует на пост мэра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вновь претендует на пост мэра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

11 октября конкурсная комиссия представит список кандидатов на заседании думы Нижнего Тагила восьмого созыва. Претендент, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра.

Кандидаты на пост главы Нижнего Тагила:

действующий мэр Владислав Пинаев,

директор компании «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев,

управляющий автомойкой Федор Трачук,

начальник отдела городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников,

председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина,

атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин,

инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.

Напомним, Владислав Пинаев возглавил Нижний Тагил в 2018 году, сменив на посту Сергея Носова, который указом президента был назначен врио губернатора Магаданской области. Господин Пинаев занимает должность секретаря местного отделения «Единой России». В 2022 году кандидаты партии взяли все 25 мандатов в гордуме Нижнего Тагила.

Василий Алексеев

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