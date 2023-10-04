Пассажиропоток в казанском аэропорту превысил 4 млн человек
В казанском аэропорту в этом году уже побывали свыше 4 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В 2022 году показателя в 4 млн пассажиров удалось достигнуть лишь в конце декабря.
Прирост пассажиропотока в этом году произошел за счет роста количества новых авиарейсов, а также за счет увеличения маршрутов по ранее обслуживаемым направлениям.
Аэропорт Казани лидирует среди регионов ПФО по объему пассажиропотока в 2023 году, уточнили в пресс-службе.