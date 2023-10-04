Пассажиропоток в казанском аэропорту превысил 4 млн человек

В казанском аэропорту в этом году уже побывали свыше 4 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В 2022 году показателя в 4 млн пассажиров удалось достигнуть лишь в конце декабря.

Прирост пассажиропотока в этом году произошел за счет роста количества новых авиарейсов, а также за счет увеличения маршрутов по ранее обслуживаемым направлениям.

Аэропорт Казани лидирует среди регионов ПФО по объему пассажиропотока в 2023 году, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"