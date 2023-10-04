Тюменца будут судить за ДТП, в результате которого ребенок стал инвалидом

В Центральном районном суде Тюмени будут судить водителя, который устроил ДТП, в результате которого 12-летняя девочка осталась инвалидом. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, ДТП произошло утром 21 февраля. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбила машина марки Renault Logan. Как сказано в сообщении, 27-летний водитель нарушил скоростной режим и не принял мер для снижения скорости, из-за чего сбил ребенка.

Как сообщили в прокуратуре, в результате аварии подростку диагностировали черепно-мозговую травму и различные переломы. «Девочка впоследствии признана ребенком-инвалидом»,— сказано в сообщении. Мать ребенка подала иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере двух млн руб.

Полина Хабарова

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