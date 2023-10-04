С заботой о пенсионерах: «Екатеринбурггаз» дарит газовые плиты

В октябре АО «Екатеринбурггаз» традиционно проводит благотворительную акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека. Газовые плиты с истекшим сроком эксплуатации пенсионерам, инвалидам и ветеранам труда меняют на новые бесплатно. Такая акция действует в уральской столице по личной инициативе генерального директора предприятия Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее участниками стали более 320 пожилых жителей города.



Фото: предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

Евдокии Ивановне Мозжериной 92 года. Работать, рассказывает, пошла с тринадцати. Трудилась всегда ответственно, с любовью подходила ко всему, чем занималась. Больше 30 лет отработала в ателье, была и мастером, и закройщиком. Ответственно Евдокия Ивановна отнеслась и к предписаниям газовиков о замене плиты, отслужившей свой срок. Правда, возможности приобрести новую у пенсионерки не было. В этом году ветерана труда включили в благотворительную программу «Екатеринбурггаза».

«Я очень благодарна газовикам за чудесный подарок. Теперь с такой красивой и новой плитой буду стараться еще жить и жить!», – пообещала пенсионерка.

Специалисты Производственного управления №3 установили в квартире Евдокии Мозжериной современную плиту Darina, заменили кран опуска и шланг к плите, подключили плиту к газопроводу, рассказали, как ей пользоваться, проверили систему на герметичность. Новое оборудование в этом году появится на кухнях еще 10 пенсионеров.

АО «Екатеринбурггаз» – предприятие с высоким уровнем социальной ответственности. По правилам плиту нужно менять в среднем каждые 15 лет. Но у большинства пожилых людей, обратившихся в компанию с просьбой о замене оборудования, плиты отработали по 25-40 лет. Чтобы проверить состояние оборудования в квартирах горожан, газовики проводят техническое обслуживание. Именно во время таких проверок специалисты и замечают нарушения, выписывают акты и предписания.

Отметим, что люди преклонного возраста – особая категория риска. Зачастую они забывают про кипящий на плите суп, оставляют включенные плиты без присмотра. Поэтому подарки от газовиков оснащены функцией «газ-контроль», обеспечивающей безопасность. Если пламя затухнет или зальет – подача газа автоматически остановится, что позволит избежать утечки.