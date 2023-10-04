Вакцинироваться от гриппа жители Удмуртии смогут в трех торговых центрах

В Удмуртии продолжают работать дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах, сообщает пресс-служба минздрава региона. Так, 5 октября в торговом центре «Матрица» поставить прививку можно будет с 16:00 до 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, с 5 по 6 октября вакцинироваться можно в ТЦ «Талисман» с 15:00 до 19:00, а также в ТЦ «Флагман Дисконт». Поставить прививку также можно в поликлинике по месту жительства и в Республиканском центре общественного здоровья.