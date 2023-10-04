В Тыве выставили на продажу Кара-Сугское месторождение за 9,4 млрд рублей

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу выставил на торги право пользование Кара-Сугским месторождением Чаа-Хоольском районе Республики Тыва для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Стартовая цена лота 9,4 млрд руб. Шаг аукциона – 903 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 ноября, победитель станет известен 20 ноября. Участок продается с правом пользования недрами на 25 лет. Площадь месторождения более 14 кв. км. В документации указывается, что участок содержит следующие полезные ископаемые: редкоземельные элементы, руды железные, сульфат бария (барит), руда на стронций, руда молибденовая.

Кара-Сугское месторождение находится рядом с автотрассой Кызыл - Ак-Довурак – Абаза. Расстояние до Кызыла – 180 км. Действующих лицензий в районе месторождения нет, месторождения подземных вод отсутствуют.

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Александр Киселев