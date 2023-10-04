«Монетку» обязали выплатить компенсацию за ранение взорвавшейся бутылкой кумыса

ООО «Элемент-Трейд» (управляет сетью супермаркетов «Монетка») должно выплатить 25 тыс. руб. покупательнице, пострадавшей в супермаркете в селе Зубово.

Как следует из решения Уфимского районного суда, который рассматривал иск, в августе 2022 года женщина стояла у стендов с молочной продукцией, когда на верхней полке самопроизвольно взорвалась бутылка кумыса под маркой «Кумыс и мед», произведенная ООО «Агро-альянс».

Как пояснила истец в суде, в результате взрыва осколок бутылки попал ей в голень, из-за чего началось кровотечение, и она испытала сильную боль.

Приехавшая бригада скорой помощи обработала рану, от госпитализации женщина отказалась, так как находилась на 27 неделе беременности, обезболивающие препараты ей были противопоказаны.

Факт причинения потребителю вреда здоровью подтвержден видеозаписью с места события, медицинской справкой и пояснениями сотрудников компании, указано в решении суда.

Пострадавшая просила взыскать с ответчика 50 тыс. руб., но суд удовлетворил иск частично — на 25 тыс. руб.

Представитель «Элемент-трейд» в суде просила отказать в удовлетворении иска, отмечая, что причинение нравственных и физических страданий ничем не подтверждено и отсутствует причинно-следственная связь между действием или бездействием персонала супермаркета и взрывом бутылки кумыса.

Суд, следует из материалов дела, отметил, что вред здоровью потребителя был причинен по вине ответчика, который не обеспечил безопасность в помещении. Поскольку товар находился на реализации в торговой сети, а доказательств вины других лиц, в том числе производителя, не было представлено, выплатить компенсацию должна компания.

Наталья Балыкова

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