ММК поделился опытом в сфере устойчивого развития на форуме в Иркутске

Магнитогорский металлургический комбинат осуществляет системную работу по развитию региона присутствия, позволившую радикально улучшить экологическую ситуацию и создать новые точки экономического и социального роста. Об этом рассказала руководитель по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «ММК» Ярослава Врубель в ходе VII Международного Байкальского риск-форума, который проходит в эти дни в Иркутске.



Представительница Магнитки выступила с докладом «Предприятие и город – единое целое. Подход ММК». По ее словам, статус крупнейшего налогоплательщика Челябинской области накладывает на компанию ответственность за развитие Магнитогорска и местных сообществ.

«ММК вносит существенный вклад в благоустройство города, поддерживает медицинские, культурные и образовательные учреждения. Отдельное направление работы – снижение техногенного воздействия. Здесь за последние годы достигнуты впечатляющие результаты: по объективным замерам, воздух в Магнитке с 2017 года стал чище в 2,66 раза. Такими темпами уже в ближайшие годы по качеству воздуха Магнитогорск приблизится к городам, в которых нет такого активного производства, и получит статус “Чистого города”», – отметила Ярослава Врубель.

Еще одним важным направлением социальных инвестиций, связанных с компанией, является строительство уникального городского курорта «Притяжение», инициатором и основным инвестором которого является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Уже открыты две очереди курорта, которые включают искусственный холм со смотровой площадкой и трассами для сноубордистов и горнолыжников, каскадное искусственное озеро с парящим мостом, спортивный центр с полями для мини-футбола, волейбольными и баскетбольными площадками. В перспективе трех лет планируется строительство детского развлекательного центра, ледовой арены, музея мировой металлургии и уникального океанариума, в котором будет размещен самый большой в мире цельностеклянный аквариум.

На базе «Притяжения» откроется и хоккейная академия. В рамках этого проекта предполагается построить новый тренировочный комплекс с двумя ледовыми площадками и всей сопутствующей инфраструктурой для обучения, проживания и медицинского обслуживания юных спортсменов. Усилиями ММК и лично Виктора Рашникова Магнитогорск стал важным центром развития российского хоккея и зимних видов спорта. При поддержке компании построена современная ледовая арена «Металлург», реконструирован ледовый дворец спорта им. И.Х. Ромазана, возведены два горнолыжных центра в Абзаково и на озере Банное.

Как отметила Ярослава Врубель, результатом комплексной работы ММК в сфере устойчивого развития является придание индустриальному городу статуса культурного, образовательного, социального и туристического центра, где производственные достижения органично сочетаются с заботой о качестве жизни людей.

О форуме: Международный Байкальский риск-форум, проходящий 2–7 октября в Иркутске, представляет собой комплексный образовательный проект и уникальную площадку для обмена практическим опытом в области устойчивого развития и управления рисками. В этом году программа мероприятия посвящена промышленной экологии и социальному партнерству. Акцент сделан на управлении рисками в условиях неопределенности и стремительных изменений.

ПАО «ММК»