В муниципалитете Ярославля избрали нового председателя социальной комиссии

В муниципалитете Ярославля председателем комиссии по социальной политике будет Михаил Маврычев. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Депутат муниципалитета Илья Горохов сложил полномочия в связи с избранием в ярославскую областную думу. Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальной политике на пост председателя комиссии была выдвинута единственная кандидатура — Михаил Маврычев.

Кандидатуру господина Маврычева поддержали члены комиссии, это решение предстоит утвердить на ближайшем заседании органа.

Михаил Маврычев — директор ЗАО «Ярославский аграрно-промышленный центр», депутат муниципалитета Ярославля восьмого созыва.

Алла Чижова