В муниципалитете Ярославля избрали нового председателя социальной комиссии
В муниципалитете Ярославля председателем комиссии по социальной политике будет Михаил Маврычев. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля
Депутат муниципалитета Илья Горохов сложил полномочия в связи с избранием в ярославскую областную думу. Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальной политике на пост председателя комиссии была выдвинута единственная кандидатура — Михаил Маврычев.
Кандидатуру господина Маврычева поддержали члены комиссии, это решение предстоит утвердить на ближайшем заседании органа.
Михаил Маврычев — директор ЗАО «Ярославский аграрно-промышленный центр», депутат муниципалитета Ярославля восьмого созыва.