«Ростелеком Контакт-центр» усиливает работу горячей линии по коронавирусу

«Ростелеком Контакт-центр» увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для информирования граждан о распространении коронавирусной инфекции и мерах профилактики. Работа организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта Стопкоронавирус.РФ.

Фото: ПАО «Ростелеком»

По данным официального портала Стопкоронавирус.РФ, только с 25 сентября по 1 октября 2023 года количество госпитализаций превысило 2,5 тысячи человек и увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей.

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» поддерживают работу горячей линии и готовы к возможному увеличению трафика. Операторы владеют всей необходимой информацией и готовы круглосуточно отвечать на вопросы граждан о симптомах заболевания и консультировать по вопросам вакцинации.

«В пиковую нагрузку во время пандемии к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2022 годы на горячую линию по коронавирусу поступило почти 6 млн обращений. Наш опыт в этом социально значимом проекте доказывает, что простота дозвона, грамотная консультация и актуальная информация позволяют гражданам проще ориентироваться в самом важном — вопросах собственного здоровья, а также здоровья родных и близких. Поэтому мы проводим специальную подготовку операторов, подключаем самые современные цифровые решения, например, систему управления знаниями, которая позволяет им в едином окне видеть всю необходимую информацию для квалифицированных ответов. Такая база знаний сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Бесплатная федеральная горячая линия доступна по номеру 8 800 2000-112.

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