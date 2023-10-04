Свалка в тамбовском райцентре Дмитриевка нанесла ущерб почвам на 29 млн рублей

Более 28,6 млн руб. составил ущерб от размещения свалки площадью 950 кв. м в рабочем поселке Дмитриевка Тамбовской области. Его подчитали в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора, сообщили в ведомстве.

Информация о несанкционированном размещении ТКО поступила в управление в июле 2022 года. Вместе со специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО сотрудники управления отобрали пробы почвы и установили превышение концентрации загрязняющих веществ.

Ведомство направило в администрацию Дмитриевского поссовета Никифоровского района претензию для добровольной оплаты ущерба. В случае отказа управление будет добиваться его возмещения в суде.

Алина Морозова

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