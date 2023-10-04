обновлено 13:36
Готовность техники к зиме в Ижевске оценивается в 40%
В столице Удмуртии готовность техники к зимнему сезону оценивается в 40%, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков по итогу встречи с подрядчиками. Полностью подготовить весь парк планируется до конца октября, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Всего на дороги города готовы выходить 270 единиц спецтехники четырех подрядных организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, а также 345 дорожных рабочих.
Для борьбы с гололедом подготовлен необходимый запас материалов. В частности, планируется продолжить использовать Галит и Бионорд, а в исключительных случаях — песчано-соляную смесь.