Готовность техники к зиме в Ижевске оценивается в 40%

В столице Удмуртии готовность техники к зимнему сезону оценивается в 40%, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков по итогу встречи с подрядчиками. Полностью подготовить весь парк планируется до конца октября, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Всего на дороги города готовы выходить 270 единиц спецтехники четырех подрядных организаций, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, а также 345 дорожных рабочих.

Для борьбы с гололедом подготовлен необходимый запас материалов. В частности, планируется продолжить использовать Галит и Бионорд, а в исключительных случаях — песчано-соляную смесь.